Festa rimandata ma al Maradona il tifo è stato incredibile VIDEO

La festa per lo scudetto è rimandata perché il Napoli ha conquistato solo un pari al Maradona contro la Salernitana, ma durante tutto il match i tifosi non hanno mai abbandonato la squadra e hanno continuato a supportare i calciatori in campo esortandoli con cori da togliere il fiato.

Partono i cori al gol dell’Inter sulla Lazio

Grandissimo entusiasmo in curva B al gol di Olivera

