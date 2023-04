È mezzogiorno e la Lega ancora tace: Napoli-Salernitana a che ora si gioca?

Per ora sappiamo ufficialmente solo che non si giocherà sabato alle 15, e che si giocherà domenica. A che ora? Boh

Terminato nella serata di ieri il travaglio del rinvio di Napoli-Salernitana, con il Prefetto di Napoli ad ufficializzare che la partita-(forse)scudetto si giocherà domenica, siamo arrivati al mezzogiorno di venerdì e non c’è ancora un orario ufficiale. Le Lega Serie A ancora tace.

Lo stesso Claudio Palomba ieri è stato costretto ad andare in conferenza stampa senza l’ufficialità del presunto orario. Saranno le 15, ok, lo dicono tutti. Ma per ammissione stessa del Prefetto “la decisione finale spetta alla Lega”. E la Lega non ha ancora detto niente.

Quindi in teoria ora sappiamo solo che Napoli-Salernitana NON si giocherà sabato alle 15, e che si giocare domenica. A che ora? Boh. Ed è venerdì…

