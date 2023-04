Di Canio: «Il Napoli mi ricorda il Milan di Sacchi per la sua capacità di essere dominante»

A Sky: «L’interpretazione e l’intensità sono rimaste sempre quelle, anche quando mancavano giocatori fondamentali come Anguissa»

Nel salotto di Sky Sport, Paolo Di Canio ha parlato del Napoli che ha vinto sulla Juventus allo Stadium e della stagione straordinaria della squadra di Spalletti. Di Canio l’ha paragonata al Milan di Sacchi per la capacità di dominare le gare.

“Mi ricorda il Milan di Sacchi: non come individualità, ma per la capacità di essere dominante, anche in gare magari non dominate. L’interpretazione e l’intensità sono rimaste sempre quelle, anche quando mancavano giocatori fondamentali come Anguissa”.

Di Canio ha commentato l’azione che ha portato al gol del Napoli, firmato da Raspadori.

“Cuadrado è fuori posizione e tocca a Fagioli recuperare e coprire sulla destra. Invece in un’azione che dura tanto il centrocampista si avvicina al piccolo trotto e si rende conto del pericolo troppo tardi: è un giovane ed è già stato importante per la Juve, ma vive un momento difficile. Sul gol di Raspadori è stato ingenuo e a questi livelli, in queste partite, non te lo puoi permettere”.

