De Paola: «Il Napoli il vero salto di qualità lo fa se non si crea alibi come quello dell’arbitro»

A Radio Punto Nuovo: «In caso di restituzione di punti alla Juventus, la Federcalcio ne uscirebbe malissimo»

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo in occasione di Punto Nuovo Sport Show, il giornalista Paolo De Paola si è soffermato su vari argomenti. Una parte del discorso è stata dedicata alla possibile sentenza di annullamento della penalizzazione della Juventus.

De Paola: «Serve maggiore attenzione delle Istituzioni»

«In caso di restituzione di punti, la Federcalcio ne esce malissimo. Non è possibile che ad ogni grado la nostra Giustizia Sportiva venga stravolta. Evidentemente c’è bisogno di una maggiore attenzione dagli Istituti giudicanti. Non è possibile che Chiné venga smentito totalmente dal Collegio di Garanzia. La sentenza può cambiare l’ordine del campionato, non inciderà sulla lotta scudetto ma certo sulla corsa alla Champions. E di questo, poi, chi ne risponderà?».

De Paola ha parlato anche dell’eliminazione del Napoli contro il Milan e le possibili ripercussioni che questa potrebbe avere sui giocatori azzurri nelle prossime settimane.

«Dobbiamo vedere come ne esce psicologicamente la squadra, che ho visto abbattuta per una possibile semifinale. E questo sembra un qualcosa che spiace oltre le celebrazione che andrebbero fatte comunque a questo Napoli. L’eliminazione brucia perché l’avversario era alla portata e rischia di negare erratamente la gioia che a breve arriverà dal campionato».

Una parte della colpa di questa eliminazione, secondo il giornalista, sarebbe dovuta alle condizione con cui gli azzurri hanno affrontato i rossoneri nel doppio confronto:

«Il Napoli non era al completo delle proprie capacità. Però, il vero salto di qualità del Napoli sarà non crearsi alibi come quello dell’arbitro. Rivendicazioni ci sono da una parte e dall’altra. Di certo ci sono stati due pesi e due misure nel corso dell’andata e del ritorno e lascia perplessi ed è un ottimo alibi per appoggiarsi e metabolizzare l’eliminazione».

