De Laurentiis non intende mollare Giuntoli alla Juventus (Gazzetta)

Il ds del Napoli è nel terzetto di papabili per il ruolo di stratega del mercato bianconero, gli altri due sono Massara (Milan) e Berta (Atletico Madrid)

De Laurentiis non vuole mollare Giuntoli alla Juventus che è alla ricerca di un direttore sportivo. Lo scrive la Gazzetta dello sport.

In casa Juventus la ricerca di un nuovo d.s. è già cominciata da tempo e adesso entrerà nel vivo. Calvo se ne sta occupando in prima persona, in piena sintonia con Allegri e con Scanavino: tra il manager e il nuovo a.d. c’è un buon feeling e grande fiducia. I nomi sono noti da tempo: spiccano quelli di Ricky Massara (Milan), Andrea Berta (Atletico Madrid) e Cristiano Giuntoli (Napoli). Meno probabile la soluzione interna: resiste la candidatura di Giovanni Manna, direttore sportivo della Next Gen, su cui però adesso pesa parecchio la spada di Damocle del deferimento (e quindi il rischio squalifica) per il nuovo filone legato alle manovre stipendi e ai rapporti con gli agenti. Quanto agli altri tre, l’ostacolo è rappresentato dagli attuali club di appartenenza: in particolare Giuntoli, che De Laurentiis non intende mollare.

