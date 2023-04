De Laurentiis in forcing per spostare Napoli-Salernitana a domenica (CorSera)

Domani in Prefettura ci sarà una riunione sull’ordine pubblico e potrebbe essere valutata la richiesta di rinvio formale alla Lega Serie A

De Laurentiis in forcing per spostare Napoli-Salernitana a domenica.

Ieri alcuni consiglieri del Comune di Napoli hanno avanzato la richiesta di spostare Napoli-Salernitana a domenica a ora di pranzo, in contemporanea con Inter-Lazio. Dal risultato di San Siro dipenderà parte dello scudetto del Napoli: se la squadra di Spalletti riuscirà a vincere contro la Salernitana, le basterà uno stop degli uomini di Sarri per raggiungere la matematica certezza del titolo.

La richiesta di spostamento è supportata dal presidente De Laurentiis, scrive il Corriere della Sera, al quale la strada è stata indicata dal prefetto Palomba. In effetti solo il Prefetto potrebbe avere un peso nella scelta della Lega Serie A di rinviare la gara.

“Sollecitazioni supportate dal presidente Aurelio De Laurentiis, su indicazione del Prefetto Claudio Palomba”.

In realtà il Comune non ha avanzato formale richiesta di spostamento alla Lega Calcio. Domani in Prefettura ci sarà un incontro sull’ordine pubblico e potrebbe essere valutato il rinvio della partita. Sempre il Corriere della Sera scrive:

“Una proposta che il Comune non ha esteso alla Lega calcio. Domani ci sarà un incontro in Prefettura sull’ordine pubblico in vista dell’atteso, infuocato, weekend: in quella sede sarà valutata la possibile richiesta di rinvio della partita, che resta difficile. La Lega è contraria a spostare la gara, anche perché martedì il Napoli gioca a Udine

nell’anticipo dell’ultimo turno infrasettimanale della stagione. Ci sarebbe quindi un solo giorno di riposo tra l’eventuale Napoli-Salernitana di domenica e la partita con l’Udinese. Da qui il «no» al possibile posticipo della gara. Ma il forcing di De Laurentiis potrebbe far cambiare velocemente la situazione”.

