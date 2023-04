Con Osimhen, l’assenza di Kim e Anguissa assume un peso psicologicamente diverso (Gazzetta)

Domani Napoli-Milan. Il nigeriano fa la differenza. Il Napoli non ha segnato per due partite perché non aveva un centravanti, domani sarà diverso

Domani sera Napoli e Milan torneranno ad affrontarsi al Maradona nella partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League. A differenza dell’andata, però, in campo, per il Napoli, ci sarà anche Victor Osimhen, rientrato dall’infortunio contro il Verona. Saranno assenti, invece, Anguissa e Kim. Ma con il nigeriano in campo, la mancanza dei due capisaldi di difesa e centrocampo si farà sentire meno, a livello psicologico. La Gazzetta dello Sport scrive:

“Si parte dal caposaldo Osimhen e fa tutta la differenza. Perché il Napoli che non ha segnato per due partite – mai successo prima in stagione – non aveva un centravanti: a Milano ha giocato Elmas e contro il Verona un Raspadori lontano dalla condizione migliore. È bastato quel quarto d’ora finale, quella traversa vibrante per far tornare l’ottimismo in casa azzurra. Ora il centravanti c’è – e che centravanti – e per Spalletti cambia tutto nell’impostazione. Anche le assenze pesanti degli squalificati Kim e Anguissa assumono psicologicamente un peso diverso se lì davanti c’è il terminale del gol: 25 in 30 gare. Un terminale che consente al Napoli di sviluppare il gioco in più modi e con più soluzioni che aiutano anche Kvara a stare più dentro al campo e finalizzare con più efficacia i palloni che riesce a mettere dentro. Cambia soprattutto la profondità della squadra, perché il cannoniere costringe a correre indietro qualsiasi difesa con i suoi scatti continui. E nella partita di andata, pur giocando bene, la Banda Spalletti è andata avanti con triangolazioni brevi facendo fatica ad arrivare negli ultimi venti metri”.

Le scelte di formazione, per Spalletti, non sono ancora delineate. Al centro della difesa sarà sicuramente Juan Jesus a sostituire Kim, mentre a centrocampo, al posto di Anguissa, il tecnico ancora non ha deciso se schierare Ndombele o Elmas. Ballottaggi anche per gli esterni, tra Olivera e Mario Rui in difesa e Politano e Lozano in attacco.

ilnapolista © riproduzione riservata