Carnevali: «Inchiesta Prisma? Siamo tranquilli, aspettiamo di vedere cosa succederà»

Alla Gazzetta: «Raspadori potrebbe diventare il primo del vivaio del Sassuolo a vincere lo scudetto, è un orgoglio. Io alla Juve? Voglio arrivare in un top club».

Oggi alle 18 si gioca Sassuolo-Juventus. La Gazzetta dello Sport intervista l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali.

«Peccato non avere Berardi contro la Juve. Il Sassuolo senza Domenico è un po’ come il Manchester City senza Haaland. Ogni volta che manca, si sente. Però vogliamo fare una gran partita».

Sarà invece in campo Frattesi, che con 6 gol segnati già in campionato, è proprio un pallino di mercato della Juventus. Carnevali:

«Sappiamo che Frattesi piace alla Juve e non solo a lei, ma ci sarà tempo per parlarne in modo più approfondito. Sicuramente Davide è pronto per una big. E, come sempre, in caso di addio speriamo di venderlo in Italia. Ma ultimamente abbiamo ceduto Scamacca e Traorè in Premier».

Carnevali risponde anche ad una domanda su Raspadori. Che effetto fa vedere Raspadori, gioiellino cresciuto nel vivaio del Sassuolo, ai quarti di Champions e a un passo dallo scudetto con il Napoli?

«È un orgoglio per tutto il Sassuolo. Raspadori potrebbe diventare il primo ragazzo del nostro vivaio a vincere lo scudetto. Negli ultimi due anni abbiamo trionfato al Viareggio con la Primavera e ci auguriamo che alcuni di questi talenti possano rappresentare il futuro del club».

Ha sempre sognato Chiellini al Sassuolo. Adesso quale juventino la intrigherebbe? Carnevali:

«Per Chiellini non ho perso le speranze, magari dopo gli Usa avrà voglia di fare un ultimo ballo da noi… Al patron Squinzi, che aveva un debole per i talenti, sarebbe piaciuto Di Maria».

Quando si parla di nuovi dirigenti per la Juve, circola sempre il nome di Carnevali. E’ un treno passato o questa potrebbe essere la volta buona?

«Il mio percorso al Sassuolo non è ancora finito e poi ho un legame speciale con la famiglia Squinzi. Però mantengo l’ambizione di arrivare in un top club».

E’ preoccupato per i risvolti che l’inchiesta Prisma della procura di Torino sulla Juventus potrebbe avere sul Sassuolo? Carnevali:

«Siamo tranquilli, aspettiamo di vedere cosa succederà».

ilnapolista © riproduzione riservata