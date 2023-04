Calvo ha telefonato alla dirigenza Inter per abbassare i toni dopo lo sfogo di Allegri (Gazzetta)

La Juventus ribadisce la sua fiducia nel tecnico. Nessuna provocazione da parte dei dirigenti Inter negli spogliatoi, dopo il match di Coppa Italia

Calvo ha telefonato alla dirigenza Inter per abbassare i toni dopo lo sfogo di Allegri.

Se la semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter si era chiusa con la clamorosa rissa in campo, quella di ritorno è finita con il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, che ha insultato la dirigenza interista. «Siete delle m…», avrebbe detto rivolto a dirigenti dell’Inter, tra cui anche Marotta, e ai giocatori nerazzurri, «ma tanto arrivate sesti». Per poi completare l’opera negli spogliatoi, quando ai suoi ha detto: «Ma come si fa a perdere con una squadra di morti? Dobbiamo arrivare davanti in campionato, non devono andare in Champions».

Allegri non è stato provocato dai dirigenti Inter, scrive la Gazzetta dello Sport:

“Allegri ha perso la pazienza e anche se non risulta ci siano state provocazioni da parte della dirigenza interista, sicuramente lo sfogo nasce dalle tensioni dell’andata, quando dopo il triplice fischio il prato dell’Allianz Stadium divenne una baraonda e c’era anche chi non avrebbe potuto”.

Nonostante la tensione evidente e il nervosismo del tecnico, la Juventus è decisa ad andare avanti con lui e a garantirgli fiducia. La Gazzetta dello Sport scrive:

“Dall’altra parte però c’è una società che lo difende a spada tratta, avendolo scelto come punto di riferimento dell’area sportiva dopo l’azzeramento dei vertici societari, e che ha deciso di progettare il futuro insieme a lui, comunque finisca la gara in corso”.

Ieri, intanto, Calvo ha chiamato la dirigenza dell’Inter per abbassare i toni dopo quanto accaduto. La rosea:

“Da parte della Juventus nessuna presa di posizione ufficiale, però ieri Francesco Calvo ha telefonato alla dirigenza nerazzurra, per abbassare i toni e rientrare nei confini della buona educazione”.

Sulla fiducia del club bianconero nei confronti del tecnico:

“Eppure la nuova dirigenza resta fiduciosa, ha apprezzato la freddezza di Max nelle difficoltà ed è convinta che sia l’uomo giusto per il progetto. L’obiettivo è aiutarlo di più nella gestione quotidiana, mettendolo nelle condizioni migliori per lavorare. La stagione non è ancora finita, Allegri deve ritrovare in fretta aplomb e lucidità per restare aggrappato alla zona Champions e all’Europa League”.

