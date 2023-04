Benitez difende Allegri: «Voi giornalisti fate domande difficili, non è semplice rispondere»

Il tecnico a Dazn commenta: «Se un allenatore spiega le due scelte tattiche nella prossima partita l’allenatore avversario lo saprà»

Nello studio di Dazn Rafa Benitez, che tra le altre cose ha allenato il Napoli all’inizio della sua grande avventura di internazionalizzazione che si sta per concludere con la probabile vittoria dello scudetto, ha commentato l’intervista del tecnico della Juve Massimiliano Allegri che ha parlato dopo la sconfitta della sua squadra contro gli azzurri di Spalletti

«È molto difficile rispondere alle domande dei giornalisti a fine gara. Lui ha fatto una grande lavoro con la squadra, però perdere la partita alla fine e dover rispondere alle vostre domande che sono difficili non è semplice perché bisogna essere tranquilli e sereni. Lui ha detto che non si può spiegare tutto. Fare domande è il vostro lavoro, ma per noi non è semplice. In Inghilterra fanno domande più semplici, voi fate domande tattiche ed è più difficile. Perché se io spiego le mie scelte tattiche nella prossima partita l’allenatore avversario lo saprà»

