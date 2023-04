Bardelli di TicketOne: «Biglietti Napoli-Salernitana senza Fidelity Card? Non sappiamo nulla»

A Radio Punto Nuovo: «Napoli-Salernitana è una partita storicamente considerata a rischio. La card non è uno strumento di controllo»

L’incontro tra Napoli e Milan in Champions League non lascia solamente quanto visto sul campo. Lascia anche un grande spettacolo sugli spalti grazie alla grande affluenza di pubblico. Lo conferma Amedeo Bardelli, responsabile TicketOne, nel corso di un’intervista rilasciata al programma radiofonico Punto Nuovo Sport Show su Radio Punto Nuovo:

«Vedere il Napoli fare sold out contro il Milan è stata una grande soddisfazione, nonostante capisca il dolore del non aver superato il turno. Ora arriva la fine del campionato ed un probabile Scudetto da festeggiare. Quindi guardiamo avanti di pari passo con il Napoli. La Champions, però, un po’ di tristezza me la provoca se penso a come è stata eliminata la squadra di Spalletti».

Bardelli parla anche del record di incassi in occasione del match contro il Milan e del pubblico di Napoli:

«Il pubblico di Napoli è eccezionale. Lo amo sempre di più e mi dispiace vederlo soffrire dopo le gare con il Milan. Ora spero che continuino a far sentire il proprio appoggio in vista del finale. Record di incassi con il Milan? La modalità di vendita è stata particolare, ma ha avuto molto successo. La società ha scelto di premiare solo chi aveva la Fidelity card».

«Mini-abbonamento per il finale di campionato e festa scudetto? Non se n’è ancora parlato, ma conoscendo le proprietà del Calcio Napoli ne pensa 100 al minuto. Ci sono tanti progetti in cantiere. Magari delle promozioni che vanno a premiare chi ha la Fidelity Card e però non è mai riuscito ad andare allo stadio finora. Poi la volontà di andare avanti con campagne simile è esclusivamente della società di calcio. Così come è normale aprire la vendita totale senza tessera e potrebbe accadere anche quello».

L’importanza di avere una Fidelity card per poter acquistare i biglietti è argomento anche in vista dell’incontro di campionato contro la Salernitana:

«Biglietti Napoli-Salernitana acquistabili senza Fidelity Card? Ragioniamo partita per partita, siamo sottoposti a quelle che saranno le decisioni dell’Osservatorio e della pubblica sicurezza. Non sappiamo ancora nulla, poi starà anche alla società calcio Napoli decidere di pari passo con le forze dell’ordine. Presuppongo che ci sarà acquisto possibile solo con la Fidelity Card, ma è chiaro che nei prossimi giorni ne sapremo di più. Napoli-Salernitana è una partita storicamente considerata a rischio e noi siamo sempre sottoposti a questo tipo di dinamiche».

«L’obbligo perenne della Fidelity Card? Fino adesso è interpretata come un ostacolo, ma è uno strumento di ordine. I tifosi lo conoscono e si possono anche favorire per altre iniziative. È più facile anche per la società avere un rapporto con i tifosi tesserati, anche se il concetto di Tessera del Tifoso non esiste più. È solo un meccanismo per fidelizzarli».

Infine, Bardelli conclude esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda che da mesi vede contrapposti il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ed alcune frange del tifo organizzato:

«La tregua ADL-Ultras? Comprendo le esigenze del tifo organizzato, ma non di non fidelizzarsi con la Card. Non è uno strumento di controllo, ma di marketing. tante volte ho parlato con le tifoserie organizzate per spiegarne i benefici. Poi non entro in questioni di Ultras e Calcio Napoli, che non appartengono certo a TicketOne».

ilnapolista © riproduzione riservata