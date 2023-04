Ancelotti: «È bello che il Brasile mi voglia ma ho un contratto e desidero continuare al Real Madrid»

«Continuerò qui fino a quando il Real Madrid me lo permetterà. Se confermo che mi ritirerò dopo il Real? No»

Per la prima volta Carlo Ancelotti parla del suo futuro e del Brasile. Lo fa alla vigilia della partita di campionato contro il Valladolid.

Ha detto. Voci di allenatori

«Non sono sorpreso dalle voci. E non sono preoccupato per i rumors. L’unica cosa che penso è far bene qui. Tutto il resto è abbastanza chiaro: continuerò fino a quando il Real Madrid me lo permetterà. Stiamo molto bene, ho notato affetto da parte del club. Siamo tranquilli. Ci sono ancora due mesi e siamo in lizza per più titoli.”

I giocatori che parlano del Brasile

«Ognuno può avere la propria opinione. Ma la realtà è quella che è. E le ho appena detto: ho un contratto qui e voglio continuare. È semplice. Nessuno conosce il futuro».

La chiamata dal Brasile

“Mi fa piacere, naturalmente è eccitante. Ma ho un contratto da rispettare e intendo farlo».

Dopo Madrid ha detto che si sarebbe ritirato? Lo conferma?

«No».

Come sta la squadra dopo la pausa?

«Bene, quelli che hanno viaggiato con le loro squadre nazionali sono tornati in forma. E quelli che sono stati qui, sono stati bene. La mia sensazione è che siamo pronti».

Il futuro incerto dei giocatori.

«L’atmosfera è tranquilla. Non mi interessa cosa dice la stampa. Penso al Barcellona, al Chelsea, al Valladolid… i giocatori sanno cosa devono fare. Ed è a questo che sto pensando, tutto qui».

ilnapolista © riproduzione riservata