Allegri: «Il -15? La gente parla ma non sa niente. È stata una situazione surreale»

A Dazn: «I ragazzi sono stati meravigliosi, abbiamo avuto un periodo di difficoltà, sento tanti parlare e questo mi fa sorridere»

Il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli. Allegri si è soffermato sul difficile momento che ha vissuto la Juventus in virtù della penalizzazione in campionato e su quanto sia stata dura per la squadra affrontarlo.

«Il Napoli ha meritato assolutamente lo scudetto, stasera sapevamo di affrontare una squadra forte e abbiamo fatto una buona partita. Quest’anno abbiamo avuto difficoltà post 15 punti, ora mancano sette partite e dobbiamo essere bravi a tornare a vincere in campionato, mancano un po’ di punti e dobbiamo farli».

Il vostro scudetto quale sarebbe? Allegri ha fatto i suoi complimenti alla squadra, che è riuscita a reggere la pressione per il meno 15 in classifica.

«Credo che ci sia da fare un plauso ai ragazzi che finora hanno fatto una stagione importante, sento tanti parlare e questo mi fa sorridere, la gente non sa veramente niente, parla per sentito dire della Juventus. E’ stata una situazione surreale e i ragazzi sono stati meravigliosi, ora dobbiamo fare un ultimo sforzo e cercare di raggiungere il secondo posto perché ne abbiamo la possibilità»

In studio, a Dazn, hanno definito Allegri distrutto, prostrato. Lui ha dichiarato:

«Ma no, meglio stare tranquilli e sereni e sorridere. Questa è un’annata che ci farà molto crescere. L’anno prossimo sicuramente ci troveremo a lottare per il campionato».

