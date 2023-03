Rissa durante Inter-Juventus, due turni di stop per D’Ambrosio e uno per Paredes

I provvedimenti del Giudice Sportivo. Accusati entrambi di tentativo di aggressione ad un avversario. Per l’interista “condotta gravemente anti-sportiva”

Il Giudice Sportivo ha deciso le punizioni per i calciatori della Juventus e dell’Inter che sono rimasti implicati nella rissa in campo durante il derby d’Italia di domenica sera. Due giornate di squalifica per D’Ambrosio e un turno di stop per Paredes.

D’Ambrosio, dell’Inter, ha ricevuto anche un’ammenda di 5mila euro

“per comportamento non regolamentare in campo; per condotta gravemente anti-sportiva: per essersi, al termine della gara, avvicinato ad un calciatore avversario, reagendo alle provocazioni del medesimo, stringendogli per pochi istanti la parte posteriore del collo, reiterando l’atteggiamento aggressivo dopo il tentativo da parte dell’Arbitro di separarli, trattenuto a fatica dai compagni e dai componenti della propria panchina”.

Per Paredes una giornata di squalifica e un’ammenda da 10mila euro

“per comportamento non regolamentare in campo; per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, cercando, dopo il tentativo da parte dell’Arbitro di separarli, di avvicinarlo nuovamente, venendo trattenuto a fatica dai compagni e dai componenti della propria panchina”.

Il Giudice Sportivo ha anche decretato un turno di squalifica per 6 giocatori di Lazio e Roma per quanto accaduto durante il derby della Capitale, mentre per i cori antisemiti dei tifosi della Lazio ha disposto un supplemento di indagine.

ilnapolista © riproduzione riservata