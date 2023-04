A Napoli per il dopo Osimhen ci sono Abraham e Hojlund (Corsport)

Nel mirino è finito anche Boniface (23) dell’Union Saint-Gillois. Per rimpiazzare Kim piace molto Scalvini dell’Atalanta

Il Napoli può perdere Kim e Osimhen e si attrezza per il futuro. Ne scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano

Ma prima di restare incagliati nel fattore-sorpresa, il Napoli si è messo a dare un’occhiata in giro, ha osservato, studiato, memorizzato, confrontato: non si trovano top player a basso costo (18 per Kim, a esempio) senza avere un’agenda ricca di indicazioni e né si scopre un attaccante dalla sera al mattino successivo. Per ora, esiste una lista di gradimento, che sta lì, in attesa degli eventi: tra i centravanti, Tammy Abraham (25) ha un posto privilegiato, perché nei taccuini di Giuntoli l’inglese della Roma ci è sempre stato; ma dai radar non potrà certo sparire Rasmus Hojlund (20 appena) che appena arrivato in Italia ha dimostrato di avere qualità; e ora sui monitor ci è finito anche Boniface (23) dell’Union Saint-Gilloise, una valanga di reti (20) con il club belga e un nome evocativo, Victor.

Ma poi per darsi un fisico, nel caso in cui Kim debba cedere al corteggiamento, sarà necessario pure un centrale o un tuttofare come Scalvini (19) che però costa già tanto. Ma l’estate è ancora lontana e De Laurentiis non ha ancora organizzato la cena per riuscire a capire cosa ci sia scritto tra le stelle: nessuno è ancora in grado di interpretare il futuro del calciomercato, dove vale tutto e pure niente.

