Zinchenko: «La Russia è un paese terrorista»

Al Daily Mail: «Sono grato all’Ufa, ma non voglio sentire niente di questo Paese. Ogni giorno gli ucraini muoiono a causa delle loro bombe».

Il difensore dell’Arsenal e della Nazionale ucraina Zinchenko, ha rilasciato un’intervista al Daily Mail in cui ha parlato del conflitto tra Ucraina e Russa scoppiato più di un anno fa. Nell’intervista il calciatore dei Gunners ci tiene a ringraziare il club russo che lo ha lanciato ma dopo l’invasione ha deciso di cancellare ogni ricordo in merito a quell’esperienza. Di seguito le parole di Zinchenko:

«Non voglio nemmeno pronunciare il nome (riferito a Putin). Voglio dire che la Russia è un: ‘paese terrorista’».

L’esperienza in Russia:

«Sono grato all’Ufa per tutto quello che ha fatto per me. Ma dopo l’invasione terroristica, non voglio avere alcun ricordo di quel periodo. Onestamente non voglio sentire niente di questo paese. Perché ogni singolo giorno gli ucraini muoiono a causa loro, a causa delle loro bombe».

Continua:

«Non c’è nessuno in Ucraina che non abbia perso qualcosa. Questa guerra ha toccato tutti noi e da allora la nostra mente è completamente cambiata. Vorrei ringraziare enormemente il nostro esercito ucraino per il loro impegno».

Zinchenko conclude:

«È bellissimo poter ancora giocare a calcio, giocare ancora per l’Ucraina. Per rappresentare il nostro paese a questo livello, ovviamente tutti capiscono la pressione… ogni singola opportunità che abbiamo di giocare contro qualcuno, giochiamo per il nostro stemma, il nostro paese. Comprendiamo tutti la responsabilità».

