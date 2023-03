Spalletti: «Durante la sosta facevano programmi tv sulla crisi del Napoli dopo il Mondiale»

In Conferenza Spalletti esalta la sua squadra: «Il vantaggio del Napoli non è demerito delle inseguitrici, ma merito dei nostri calciatori»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida vinta contro il Torino

«Stasera hanno fatto una grande partita contro un grandissimo avversario, come contro l’Atalanta hanno affrontato la gara con le stesse caratteristiche e qualità dell’avversario. hanno saputo lottare e fare possesso palla in alcuni momenti eludendo il soffocamento del Torino e hanno vinto in maniera meritata. È lo stesso discorso di sempre, io ogni tanto ho dei timori per tanti motivi e invece poi la reazione dei ragazzi è sempre micidiale»

Grande mix di organizzazione e qualità

«Questo è il perché siamo a 15 punti dalle altre. È per questo motivo che poi fanno venire il dubbio che le inseguitrici fanno poco, perché loro stanno facendo cose straordinarie. Non è demerito delle inseguitrici, ma merito dei calciatori del Napoli. Ad esempio si pensava che dopo la sosta dei Mondiali ci sarebbero stati problemi, ci sono state trasmissioni mirate e invece poi non è stato così e le hanno subite gli altri le difficoltà del Mondiale»

Quando andrà in pensione dove lo sistema il terzo gol di oggi?

«Lo porto con me, io ho un po’ di cose che porto dietro e ogni tanto ci si riunisce con gli amici con cui andiamo a rivedere delle cose di sport belle»

Se mira una squadra perfetta, secondo lei?

«Dopo l’uno a zero abbiamo dovuto sbrogliare due o tre situazioni dove Meret è stato bravissimo. Il numero della differenza reti è un numero importante che fa vedere di essere una squadra quadrata che ha particolari qualità da tutte le parti. È bello vederli sul 4-0 che si sbattono tutti per non far prendere gol a Meret»

Come ha visto il Torino?

«Questa domanda la farei a Juric perché io conto poco. L’ho visto in salute e probabilmente perché il Napoli ha fatto una grandissima partita che è riuscito a domande queste qualità di fisicità e di ribaltamenti continui di campo. Stanno giocando un buon calcio per cui gli si fa i complimenti e un imbocca al lupo per il futuro»

