Ticketone: «Napoli-Milan? I prezzi sono prezzi da Champions, ci sarà il tutto esaurito»

Il responsabile Sport a Kiss Kiss Napoli: «La Fidelity Card può essere acquistata anche ora, stanotte c’è stata una corsa alla tessera»

Il responsabile della sezione Sport di TicketOne, Amedeo Bardelli, ha fatto chiarezza sugli aspetti riguardanti i biglietti della partita tra Napoli e Milan valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Queste le parole del responsabile della sezione Sport di TicketOne ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

«L’abbonato può acquistare il biglietto solo per sé e non anche per altri. Questa è una regola comune, perché l’abbonato ha uno sconto sul proprio biglietto. Per la vendita libera sarà sempre necessaria la Fidelity Card, il Napoli comunicherà le modalità di vendita libera una volta terminata la prelazione. La Fidelity Card può essere acquistata anche ora, stanotte c’è stata una corsa alla tessera».

Afferma il responsabile che i prezzi sono in linea con la competizione e ci sarà sicuramente sold out:

«I prezzi sono prezzi da Champions, come fatto anche dalle altre squadre, non è niente di eccezionale. Si sta parlando di un evento unico, del Napoli più forte di tutti i tempi, di un quarto di finale dove la società non ci è mai arrivata. Il sold out ci sarà, è assolutamente certo».

Conclude Bardelli

«Non esistono altri modi di acquistare i biglietti se non sul sito di TicketOne o nelle ricevitorie del territorio. Quello che chiedo è non cercare alternative perché i controlli allo stadio saranno serrati: il mio consiglio è di non acquistare il biglietto se non dai canali ufficiali del club, non alimentiamo i truffatori».

