Sui social spunta un’altra pizza Osimhen (Video)

Sembra che stia diventando un’ossessione quella di creare gadget in onore dei giocatori del Napoli, ma non tutti i tifosi ne sono contenti

Osimhen è l’eroe dei napoletani. Con lui tutti gli azzurri di Spalletti, ma l’attaccante nigeriano ha qualcosa in più. Tanto per iniziare ha quella maschera che lo avvicina ai personaggi dell’universo Marvel.

E come celebrarlo se non con una pizza. In questi mesi se ne sono viste diverse versioni, alcune più gradevoli alla vista che al palato, altre viceversa. L’ultima versione che sta spopolando sui social è quella che contempla addirittura il mais, a simboleggiare la chioma bionda del nigeriano.

Tuttavia le reazioni al video non sono state tutte entusiaste. Alcuni infatti lamentano ormai un’ossessione quasi nel riprodurre Osimhen sulla tradizionale pizza napoletana. O sul qualsiasi altra pietanza e/o bevanda (esiste il panettone, lo shottino e pure la torta in onore dell’attaccante).

La pizza Osimhen, sono ESAUSTO pic.twitter.com/nSww9zIRBt — Pazioni (@pazio93) March 20, 2023

C’è chi invece ormai teme che qualsiasi oggetto quotidiano possa essere riproposto in chiave “Osimhen” o in chiave di altri giocatori del Napoli. La fantasia qui si spreca:

Non ce la faccio, ho il terrore.

La sera prima di andare a dormire controllo se sotto al letto c’è la pizza di Osimhen, la caffettiera di Lobotka o il battipanni di Rrahmani. In attesa di sbloccare altri improbabili quanto terrificanti gadget. — Less Than Zero (@sanchez_strada) March 9, 2023

Riflettendo 🤔 Torta Osimhen ✅

Uovo di Pasqua Osimhen ✅

Caffè Osimhen ✅

Pizza Osimhen ✅ Mancano all’appello:

– Parigina Osimhen

– Spiga Osimhen

– Baby Shower Osimhen

– Guallera a tracolla Osimhen — Il MALPENSANTE 💙🌋🇦🇷 (@Massi1926) March 7, 2023

