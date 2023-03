Il Psg su Osimhen. Campos pronto a incontrare gli agenti nella pausa delle nazionali

La trattativa è tutt’altro che semplice per i francesi, perché il Napoli si aspetta un’offerta di almeno 150 milioni

Secondo le informazioni di Footmercato, il Psg è già attivo sul mercato con Campos pronto ad incontrare gli agenti di Victor Osimhen. Scrivono in Francia che il nigeriano ha tutte le caratteristiche necessarie per compensare alla possibile partenza di Mbappé.

Il ds Luis Campos ha programmato di incontrare gli agenti del nigeriano durante la pausa delle nazionali. La preoccupazione, secondo Footmercato, è che il Napoli sarà un osso duro in trattativa e vuole ottenere almeno 150 milioni da Osimhen, cosa che complicherebbe la trattativa con il Psg che ha delle limitazioni in virtù del fair play finanziario.

In corsa su Osimhen c’è anche il Chelsea, ma i Blues non sarebbero in una posizione forte. Da parte sua, Osimhen non farà alcuna scelta prima della fine della stagione. Il giocatore non esclude la possibilità di restare in Italia tanto da rivelare in una intervista:

«Non so cosa riserva il futuro. Penso di essere sulla strada giusta. Alla fine della stagione, mi siederò con i miei agenti e discuterò di tutto. Tratterò con il club. Sono incredibilmente grato al Napoli. Troveremo insieme una buona soluzione».

Ma, in caso di partenza, sa anche che un trasferimento al Psg renderebbe complicato un futuro prossimo in Premier League, campionato dei suoi sogni.

