Spalletti è l’architetto di un Napoli al tempo stesso cattivo ed elegante (CorSera)

Lo scrive il Corriere della Sera, nel commentare la vittoria della squadra di Spalletti sul Torino, in trasferta, per 4-0.

“Luciano Spalletti è l’architetto di un Napoli «cattivo» ed elegante allo stesso tempo, devastante sotto tutti i punti di vista. La «marea azzurra» ha travolto anche la Torino granata. Calato il poker, centrata la vittoria numero 23 in questo campionato (64 gol fatti, appena 16 subiti), sesta trasferta consecutiva senza subire reti (mai successo nella storia partenopea)”.

Il tutto mentre i 10mila tifosi azzurri presenti nello stadio Grande Torino cantavano «vinceremo il tricolor…».

La partita è stata chiusa di fatto già nel primo tempo, scrive il quotidiano, grazie all'”incornata spettacolare su angolo da destra di Zielinski” di Victor Osimhen e al rigore conquistato e trasformato da Kvara. In mezzo, un buon Torino, che però non è riuscito a cambiare il risultato.

La ripresa, invece, è stata “senza storia“. Il Corriere della Sera esalta il terzo gol, firmato da Osimhen. Un gioiello di organizzazione, tecnica e potenza, scrive.

“E il gol del 3-0 è un gioiello di organizzazione, tecnica e potenza: Anguissa innesca Di Lorenzo, l’azzurro taglia

il campo da destra verso sinistra («roba da extraterrestre», dice Spalletti) e serve Kvara, che di tacco ispira il cross di Olivera per un’altra testata prepotente di Osimhen”.

Anche Ndombele partecipa alla festa, siglando il 4-0 e sfruttando il lavoro di Osimhen, che ruba palla a Schuurs e l’assist di Kvara, il “fuoriclasse georgiano“.

Queste le dichiarazioni di Spalletti nel post partita, in conferenza stampa:

«Stasera hanno fatto una grande partita contro un grandissimo avversario, come contro l’Atalanta hanno affrontato la gara con le stesse caratteristiche e qualità dell’avversario. hanno saputo lottare e fare possesso palla in alcuni momenti eludendo il soffocamento del Torino e hanno vinto in maniera meritata. È lo stesso discorso di sempre, io ogni tanto ho dei timori per tanti motivi e invece poi la reazione dei ragazzi è sempre micidiale».

