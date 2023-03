Sorteggi di Europa League, Juve-Sporting Lisbona e Feyenoord-Roma

Remake della finale di Conference League per la Roma, ai quarti sfida il Feyenoord. Poi Manchester United-Siviglia e Bayer Leverkusen-Union Saint Gilloise

Sono finiti da poco i sorteggi per i quarti di finale di Uefa Europa League. Per le italiane che hanno passato il turno è stato un sorteggio tutto sommato benevolo.

Le gare di andata dei quarti di finale si giocheranno giovedì 13 aprile 2023. Il ritorno è previsto per giovedì 20 aprile 2023. Sorteggiato anche il tabellone completo per determinare la “squadra di casa” alle semifinali. L’andata delle semifinali è in programma per giovedì 11 maggio 2023. Il ritorno, invece, per giovedì 18 maggio 2023. Mercoledì 31 maggio a Budapest si giocherà la finale.

Per il Manchester United, dopo il Betis, un’altra sfida sfida impegnativa contro il Siviglia, un’altra spagnola.

La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo la vittoria contro il Friburgo, pesca lo Sporting Lisbona, quarta forza del campionato portoghese. Lo Sporting Lisbona ha sconfitto agli ottavi l’Arsenal, prima in classifica in Premier.

Remake della finale di Conference League per Mourinho, la Roma incontra il Feyenoord, andata in Olanda e ritorno all’Olimpico di Roma. Partita da guardare con attenzione anche da un punto di vista dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Completano il tabellone Bayer Leverkusen e Union Saint Gilloise.

The quarter-finals are set! 👊 😍 Most exciting tie here? #UELdraw pic.twitter.com/jslA1pafqW — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 17, 2023

I sorteggi di Europa League:

Manchester United-Siviglia

Juventus-Sporting Lisbona

Bayer Leverkusen-Union Saint Gilloise

Feyenoord-Roma

Anche in questo caso determinato il tabellone del torneo fino alla finale di Budapest:

Juventus/Sporting Lisbona vs Manchester United/Siviglia

Feyenoord/Roma vs Bayer Leverkusen/Union Saint Gilloise

ilnapolista © riproduzione riservata