Allegri: «Vincere l’Europa League non è scontato, non basta chiamarsi Juventus»

In conferenza: «Non è matematico scendere dalla Champions e vincere, vediamo chi prendiamo agli ottavi. Di Maria? Aumenta la qualità della Juve»

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in casa del Nantes (0-3), che ha permesso alla Juve di accedere agli ottavi di finale dell’Europa League. Il tecnico toscano ha iniziato parlando della tripletta di Di Maria, dicendo:

«Angel è un campione del mondo, aumenta la qualità di questa Juventus e siamo tutti contenti di averlo, avere uno come lui è importante in squadra».

Sulla partita

«Vincere in trasferta non è mai semplice, in Europa anche di più. Dopo l’eliminazione in Champions sembra che vincere in Europa per la Juve sia una passeggiata ma non è così, non è matematico, non è scontato. Non scendi dall’Europa e vinci. Abbiamo sbagliato molto tecnicamente, è stata una bella partita ma dobbiamo lavorare sulle cose che non sono andate».

Sulla possibilità di vincere l’Europa League

«Ci auguriamo di fare punti in campionato, cerchiamo di consolidare il settimo posto e rubare punti a quelle davanti. C’è la Coppa Italia, la semifinale, ora vedendo la classifica l’Europa League sembra l’unica via d’accesso alla Champions… Ma tra esserlo e vincerla perché ti chiami Juventus ci corre. Barcellona, Manchester United, Siviglia, Feyenoord, Arsenal, ci sono squadre importanti. Vediamo chi prendiamo agli ottavi, se passa anche la Roma… Cerchiamo di arrivare in fondo ma non solo per arrivare in Champions ma anche per vincere un trofeo».

La Juve che avrebbe voluto Allegri

«Abbiamo costruito questa Juventus per giocare con i tre davanti. Pogba steso, Chiesa non sapevamo quando rientrava, così abbiamo preso Kostic e cambiato modo di gioco. L’assenza di Pogba, le assenze di Chiesa e Di Maria… Abbiamo trovato i giovani, dobbiamo supportarli. Miretti era andato in down, poi Fagioli e ora si è ripreso, Iling altrettanto. La Juventus in rosa ha cinque giovani del vivaio. Siamo stati eliminati in Champions League, contro due squadre comunque forti. Però in campionato abbiamo fato 47 punti e non ci metto i 2 della Salernitana che sono sempre lì… In Coppa Italia siamo in semifinale, l’unica pecca è non aver passato il girone di Champions».

Allegri su Vlahovic e Pogba

«Vlahovic aveva due gare di fila, ha finito l’ultima stanco. In previsione dei 120′ possibili ho fatto partire Kean che stava bene. Pogba? Vediamo domani quando rientriamo, se tutto procede bene col Torino potrebbe essere a disposizione. Dirlo per certo adesso è impossibile».

