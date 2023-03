Sonnen attacca LeBron James: «Abbiamo lo stesso spacciatore, LeBron prende l’Epo»

«L’Epo aumenta i globuli rossi, permettendogli così di avere una maggiore resistenza e giocare al massimo tutta la partita.»

Chael Sonnen, ex lottatore Ufc, muove pesanti accuse contro la star del basket Nba LeBron James. L’ex campione ha spiegato che il cestista dei Laker per mantenersi ancora ad altri livelli, nonostante i 38 anni, farebbe uso dell’Epo. La sostanza serverebbe ad aumentare la resistenza dell’atleta aumentando la presenza di globuli rossi nel sangue, la stessa che fece squalificare Lance Armstrong dopo le vittorie ai Tour de France.

Sonnen accusa durante un podcast del canale Flagrant dove spiega, molto tranquillamente la presenza a grandi livelli di LeBron:

«Abbiamo lo stesso spacciatore, so esattamente cosa sta prendendo. L’Epo aumenta i globuli rossi, permettendogli così di avere una maggiore resistenza e giocare al massimo tutta la partita. È la miglior sostanza per aumentare le prestazioni, ciclisti e sportivi di ogni tipo la prendono spesso. Quando gli altri scopriranno quello che fa diranno che non è così grave, ma cambierebbero idea se conoscessero davvero l’effetto di queste sostanze».

Chael Sonnen claims Lebron James takes PEDs. “We have the same drug guy, I know exactly what he takes”. ( via Flagrant 2 podcast) pic.twitter.com/EDnCHatxhX — Jo (@MavsStan41) March 8, 2023

La replica da parte di James non è ancora arrivata e non si sa se arriverà mai. Per ora da parte dello staff del cestista non ce stata alcuna risposta. Sta di fatto che Sonnen è conosciuto nell’ambiente per spararla grossa e finora non ha potuto documentare la sua dichiarazione su LeBron. La questione sarebbe assai spinosa nel caso fosse vera, ma vista la frequenza dei controlli antidoping in Nba sarebbe improbabile, sopratutto per una delle sostanze dopanti più famose e combattute da tutte le federazioni sportive.

