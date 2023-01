Tchouaméni diserta la trasferta del Real Madrid per seguire l’Nba, poi si scusa

È andato a Parigi a vedere l’incontro tra Detroit Pistons e Chicago Bulls, facendo infuriare i tifosi. Su Twitter: «Non ho fatto la cosa giusta».

Aurélien Tchouaméni si scusa con il Real Madrid per aver disertato la partita di Coppa del Re contro il Villareal per andare a Parigi a vedere un incontro di Nba, tra Detroit Pistons e Chicago Bulls. Tchouaméni è infortunato, non avrebbe comunque potuto giocare, ma la sua scelta è stata duramente contestata dai tifosi, tanto da indurlo a chiedere scusa con un post su Twitter. Il centrocampista 22enne scrive:

«Chiedo scusa al mio club, allo staff tecnico, ai miei compagni e ai tifosi del Real Madrid per la mia presenza a un evento in un momento in cui giocavamo alla grande in Coppa. Sono stato sempre attento a quello che stava succedendo al Villarreal, ma non ho fatto la cosa giusta. Mi dispiace davvero».

Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho.🤍 — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) January 19, 2023