Sognare la Champions è bello, ma i sogni non devono diventare pretese 

Cesare – Caro Guido ennesima vittoria straripante del Napoli che ha dato 4 gol al Torino. Dopo il vantaggio con Osimhen il Torino ha avuto una buona fase di gioco e con grande aggressività ha fatto ballare la fascia destra del Napoli (Lozano poco in palla). Il Napoli ha sbandato ma retto l’urto e poi è venuto fuori e non vi è stata storia.

Guido – Il Torino come tutte le squadre che affrontano ed aggrediscono giocando sovra ritmo la parte iniziale della partita, poi crollano non riuscendo a mantenere la stessa intensità iniziale. Ma quello che impressiona è la voglia di giocare del Napoli che ancora sul 4-0 ha fatto pressing a tutto campo come si stesse sullo 0-0. Incredibile. Si riconosce in ogni momento la mano magica di Spalletti.

Cesare – Comunque nel modo in cui il Napoli controlla e vince con facilità le partite da l’impressione che giochi in campionato delle partite amichevoli. Come se si stesse allenando per la Champions. E infatti la cosa straordinaria è che nonostante non si possa negare che molto della testa di tutti, tifosi soprattutto ma inevitabilmente anche giocatori e società, sia alla Champions, il Napoli sta riuscendo a mantenere la concentrazione e l’attenzione necessarie in campionato.

Guido – Cesare a parte il fatto che il campionato non è ancora finito, anche se il Napoli ha il 99% di probabilità di vincerlo, questa storia della Champions mi disturba. Non vorrei che alla fine della giostra restasse più l’amaro per non aver vinto la Champions che il dolce del trionfo in campionato. Allora diciamo con chiarezza ai tifosi che il cammino in Champions è pieno di difficoltà. Con squadre e società che hanno vinto molte volte il torneo e sono abituate a quel tipo di pressione terribile. Il Napoli era e resta un outsider che fino ad ora ha compiuto un miracolo e tutto quanto ancora dovesse arrivare sarà un bellissimo ornamento al campionato.

Cesare – Hai ragione. E non è semplice restare concentrati se si hanno tanti punti di distacco dalla seconda. Poi anche il rendimento deludente delle altre squadre in campionato ci sta favorendo. Però è vero che i tanti punti di vantaggio possono far gestire al meglio le forze riservando una attenzione particolare alla coppa. E su questo come su tante altre cose bisogna dare grande merito a Spalletti. E oggi Spalletti, pur partendo come ci ha ormai abituato con la migliore formazione possibile (e su questo è stato anche criticato per assenza di turnover) poi nella parte del secondo tempo ha dato respiro ad alcuni giocatori. E diciamoci la verità al di là di ogni ottimismo pensare di arrivare ad Istanbul alla finale di Coppa dei Campioni è legittimo visto come sono andati i sorteggi. Questo Napoli ci sta facendo sognare.

Guido – Sognare è bello. Lo faccio anche io. Ma i sogni non devono diventare pretese. Questo è un errore tipico di noi napoletani.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: indeciso ; Guido: incerto

Di Lorenzo – Cesare: sufficiente ; Guido: sotto la media

Oliveira – Cesare: buono; Guido: buono

Kim – Cesare: mostro 1; Guido: eccezionale

Rrahmani – Cesare: mostro 2 ; Guido: eccezionale

Anguissa – Cesare: buono; Guido: ottimo

Lobotka – Cesare: grande; Guido: ottimo

Zelinski – Cesare: sufficiente; Guido: molto buono

Lozano – Cesare: insufficiente; Guido: deludente

Osimhen – Cesare: iradiddio; Guido: un mostro

Kvara – Cesare: decisivo; Guido: notevolissimo

Ostogard – Cesare: sicuro; Guido: buono

Elmas – Cesare: sufficiente: Guido: buono

Dombele – Cesare: buono; Guido: ottimo

Simeone – Cesare: non in partita; Guido: s.v

Gaetano – Cesare: s.v.; Guido: s.v

