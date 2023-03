Rrahmani: «Kim sta bene è un infortunio leggero»

A Dazn su Osimhen : «Anche io se ero attaccante e non facevo gol era nervoso, tutti gli attaccanti vogliono fare gol»

Il difensore del Napoli Rrahmani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro l’Atalanta

Ricordi infortunio a Cremona?

«Stavamo andando molto bene e avevamo una serie di vittorie, aper fortuna c’erano i compagni. Ora ci stiamo divertendo perché stiamo giocando bene, anche se stasera era difficile»

Nello spogliatoio alcuni dicono scudetto?

«Lo diciamo perché è normale che viviamo in questa realtà come si vede anche con i nostro tifosi, per cui ne parliamo»

Kim?

«Ha un problema col polpaccio che torna ogni tanto, ma non è grave, è un infortunio leggero»

Sulla rabbia di Osimhen?

«Anche io se ero attaccante e non facevo gol era nervoso, tutti gli attaccanti vogliono fare gol»

