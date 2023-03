Roma teme l’arrivo dei tifosi del Feyenoord, il sindaco: «Ho chiesto a Piantedosi il divieto di trasferta» 

Le due squadre hanno un passato molto burrascoso soprattutto dopo la gara del 2015 quando gli olandesi arrecarono gravi danni alla città.

Nei sorteggi di oggi per l’Europa League un accoppiamento ha messo in allerta le forze dell’ordine, ovvero quello tra Roma e Feyenoord. Le due squadre hanno un passato molto burrascoso soprattutto dopo la gara del 2015, quando gli olandesi arrecarono gravi danni alla capitale italiana. Si ricordano gli atti di vandalismo in piazza di Spagna e in particolare alla Fontana della Barcaccia, che è stata oggetto di numerose settimane di restauro per cancellare i danni delle bottigliate lanciate dai tifosi del Feyenoord.

Le due tifoserie si diedero appuntamento a Tirana in occasione della finale di Conference League con un’autentica guerriglia urbana nella capitale albanese con diversi feriti e arrestati.

La partita tra Roma e Feyenoord si giocherà il 20 aprile e sarà la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Non è escluso che venga vietata la trasferta agli olandesi come successo lo scorso anno in occasione della partita contro la Lazio. A richiedere questa misura è stato anche lo stesso sindaco di Roma, Roberto Gualtieri:

«Ho chiamato il ministro Piantedosi poco prima di venire qui, esprimendogli la mia preoccupazione per questo incontro che, tra l’altro, cade proprio alla vigilia dell’arrivo degli ispettori del Bie per l’Expo di Roma. Ho chiesto al ministro di valutare l’ipotesi del divieto di trasferta per i tifosi del Feyenoord e di avere un atteggiamento molto duro, a tutela della città di Roma e del Paese tutto».

Lo stesso divieto potrebbe colpire i tifosi giallorossi per la partita di andata del 13 aprile a Rotterdam.

