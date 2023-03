Roma-Feyenoord, la Uefa dà il via libera ai tifosi olandesi all’Olimpico

Inascoltato l’appello del sindaco Gualtieri che dopo le minacce degli olandesi aveva chiesto l’intervento del ministro Piantedosi per evitare possibili scontri

Il 20 aprile all’Olimpico si giocano i quarti di Europa League fra Roma e Feyenoord. La Uefa ha dato via libera alla vendita dei biglietti per i tifosi olandesi. Niente divieto di trasferta, quindi, per i tifosi che nel 2015 devastarono il centro storico di Roma e la Barcaccia in piazza di Spagna.

Lo scrive l’edizione locale di Repubblica precisando come non sia stato ascoltato l’appello del sindaco Gualtieri. Il sindaco di Roma aveva infatti chiesto il divieto di trasferta per evitare scontri fra tifoserie rivali.

Continua Repubblica scrivendo che la decisione si inserisce nella linea politica della Uefa di apertura ai tifosi, anche in Italia considerata la candidatura ad Euro 2032.

Ovviamente l’allerta rimane alta, oltre mille agenti garantiranno la sicurezza, ci saranno controlli capillari del territorio e punti di raccolta per i tifosi olandesi.

Gli stessi olandesi che dopo il sorteggio di Europa League avevano minacciato di creare scompiglio nella capitale:

“Nuove minacce da parte degli ultras del Feyenoord che sui profili social, dopo il sorteggio di Nyon, hanno scritto frasi che destano preoccupazione: «Andiamo a vendicarci, distruggeremo Roma», «Demoliremo la fontana», «L’avete ricostruita, la romperemo ancora»“.

Dopo le minacce, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ha chiamato in causa il ministro dell’Interno Piantedosi:

«Ho chiamato il ministro Piantedosi poco prima di venire qui, esprimendogli la mia preoccupazione per questo incontro che, tra l’altro, cade proprio alla vigilia dell’arrivo degli ispettori del Bie per l’Expo di Roma. Ho chiesto al ministro di valutare l’ipotesi del divieto di trasferta per i tifosi del Feyenoord e di avere un atteggiamento molto duro, a tutela della città di Roma e del Paese tutto».

