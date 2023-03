Presidente Federcalcio brasiliana: «Ancelotti è il preferito dei giocatori e dei tifosi»

A Reuters: «In Brasile, in ogni stadio, è il primo nome che i tifosi mi chiedono. Parlano di lui in modo molto affettuoso, in riconoscimento del lavoro che ha svolto nella sua carriera»

Il presidente della Federcalcio brasiliana, Ednaldo Rodrigues, ha rivelato che Carlo Ancelotti è l’obbiettivo numero uno per succedere a Tite sulla panchina del Brasile.

Ancelotti, il cui contratto al Real Madrid scade nel giugno 2024, e Rodrigues ha aggiunto che l’italiano sarebbe il preferito anche tra i giocatori.

In un’intervista a Reuters, il presidente della Federcalcio, Rodrigues ha dichiarato su Ancelotti:

«È rispettato da tutti i giocatori che ha allenato. Da Ronaldo a Vinicius tutti ne hanno sempre parlato bene. Lo ammiro davvero per il modo in cui lavora. Non ha bisogno di presentazioni. È un allenatore di alto livello che ha diversi titoli e speriamo che possa averne ancora di più magari con noi».

Continua il presidente della Federcalcio brasiliana:

«Ancelotti non è solo il preferito dei giocatori, ma sembra anche quello dei tifosi. In Brasile, in ogni stadio, è il primo nome che i tifosi mi chiedono. Parlano di lui in modo molto affettuoso, in riconoscimento del lavoro esemplare che ha svolto nella sua carriera. Abbiamo fede in Dio, aspettiamo il momento opportuno e vedremo se riusciremo a farlo mentre cerchiamo il nuovo allenatore della nazionale brasiliana».

Nonostante abbia parlato molto dell’italiano, Rodrigues ha confermato che non è stato fatto alcun contatto con Ancelotti:

«Siamo rispettosi dei contratti in vigore. Rispettiamo molto anche il lavoro che viene fatto da qualsiasi allenatore e dal suo club sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti del presidente del club parlare di un allenatore sotto contratto. Per questo, teniamo pazienza e aspetteremo il momento giusto per aprire il discorso. Ancora non si sa il nome del prossimo allenatore ma abbiamo bisogno di un allenatore che abbia il rispetto e l’ammirazione dei giocatori».

