Polonia, tra i convocati ci sono Zielinski e Bereszynski

Oltre ai due azzurri ci sono altri cinque giocatori della Serie A: Szczesny, Dragowski, Skorupski, Zalewski e Piatek.

La Polonia ha diramato le convocazioni in vista delle qualificazioni al prossimo Europeo. I polacchi affronteranno prima in trasferta la Repubblica Ceca il 24 marzo e poi in casa l’Albania il 27. Tra i convocati del neo commissario tecnico Fernando Santos ci sono i due giocatori del Napoli: Piotr Zielinski e Bartoz Bereszynski. Oltre ai due azzurri ci saranno altri cinque giocatori della Serie A: i portieri di Juventus, Bologna e Spezia, Szczesny, Dragowski, Skorupski, l’esterno della Roma Zalewski e l’attaccante della Salernitana Piatek.

Ecco la lista completa della Polonia, pubblicata sul sito ufficiale della federazione:

Portieri: Szczesny, Dragowski, Skorupski.

Difensori: Bednarek, Bereszynski, Cash, Dawidowicz, Gumny, Karbownik, Kiwior, Piatkowski.

Centrocampisti: Bielik, Kozlowski, Lederman, Linetty, D.Szymanski, S.Szymanski, Frankowski, Kaminski, Skoras, Zalewski, Zielinski.

Attaccanti: Lewandowski, Piatek, Swiderski.

ilnapolista © riproduzione riservata