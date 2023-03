Più gioca, più guadagna: Le Parisien svela il nuovo contratto di Marco Verratti al Psg

Si tratta di una politica inaugurata da Luis Campos per ristabilire ordine tra i giocatori, accusati di condotte eccessivamente liberali negli ultimi anni

Le Parisien svela i dettagli del contratto di rinnovo firmato da Marco Verratti con il Psg lo scorso 28 dicembre. Il centrocampista italiano ha prolungato il suo accordo con il club fino al 30 giugno 2026 e, secondo quanto scrive il quotidiano francese, parte del suo stipendio è legato al numero di partite che gioca in una stagione. In pratica, più gioca, più guadagna.

Si tratta di una politica inaugurata da Luis Campos e destinata ad essere applicata a tutti i nuovi contratti. Verratti e i suoi agenti hanno accettato questo contratto, “anche se i negoziati sono stati aspri“. Il problema di questo tipo di accordo, infatti, è quello legato agli infortuni: qualora il giocatore dovesse farsi male in campo a causa dell’intervento di un avversario di cui non fosse responsabile, ad esempio, resterebbe lontano dalla squadra per diverse settimane e questo ovviamente è un rischio che non tutti corrono a cuor leggero.

Le Parisien scrive:

“Anche se questo modello è destinato ad applicarsi a tutti i giocatori della squadra attuale e ai nuovi calciatori in procinto di sbarcare a Parigi (dunque anche a Skriniar), al fine di aumentare la loro competitività, per coinvolgerli maggiormente nel lavoro invisibile (nutrizione, riposo, recupero), non è escluso che Luis Campos abbia voluto ristabilire un po’ di ordine in un club che ha avuto una condotta abbastanza liberale negli ultimi anni. Tra giocatori che si lamentavano degli allenamenti troppo intensi di Thomas Tuchel, dispense richieste dall’ex staff medico, i frequenti ritardi agli appuntamenti al campo, le libertà prese da alcuni parigini, come le uscite notturne, o i ritorni dalle vacanze in eccesso di peso, hanno creato discrepanze evidenti”.

Da quando ha firmato il suo nuovo contratto, Marco Verratti ha giocato 9 partite su 15 disputate dal Psg. Ne ha dovute saltare alcune per dolori alla coscia e all’anca.

“Storicamente Verratti non è riuscito a mettere insieme intere stagioni al Psg dal suo arrivo nel 2012. Durante le ultime due stagioni non ha lavorato a tempo pieno: 24 incontri nel 2021-2022 e 21 nell’anno precedente. Nel campionato francese, il suo record personale è di 32 partite nel 2014-2015”.

ilnapolista © riproduzione riservata