Paratici, la Fifa si scusa col Tottenham per aver confuso inibizione e radiazione (Tuttosport)

Nell’estendere l’inibizione della Figc, la Fifa l’ha in realtà aggravata. Ha già promesso al club di Premier che correggerà la misura

Secondo quanto scrive Tuttosport, la Fifa si è scusata con il Tottenham per aver esteso a livello mondiale l’inibizione di Paratici a livello mondiale per la sua implicazione nell’inchiesta plusvalenze Juventus. La Fifa, stando al quotidiano torinese, avrebbe già promesso di correggere l’errore.

Tuttosport scrive:

“Strano tempismo e imbarazzante errore: la Fifa pasticcia sul caso Paratici e fa arrabbiare il Tottenham Hotspurs”.

Il 20 gennaio scorso, la Corte d’Appello Federale della Figc ha comminato all’ex dirigente della Juventus la sanzione di 30 mesi di inibizione per la vicenda plusvalenze.

“E cosa ha fatto la Fifa? Ieri, ha comunicato, ma solo dopo essere stata sollecitata del Tottenham (a sua volta spinto da indiscrezioni giornalistiche), che la sanzione della Figc viene estesa a livello mondiale e, nell’estendere il comunicato, ha aggravato il perimetro della sanzione, scambiando l’inibizione con la radiazione (la Fifa parla di «ogni tipo di attività nel calcio»). Ora, l’aver aggravato la sanzione è un errore tecnico, per il quale pare che la Fifa si sia già scusata in via informale e ha comunicato che lo correggerà. Sul tempismo un po’ strambo dovrà rispondere ai legali del Tottenham, i quali si sono chiesti perché proprio ora. La Fifa infatti poteva recepire immediatamente la richiesta di estinzione della Figc effettuata il 20 gennaio oppure aspettare l’appello del 19 aprile e una sentenza definitiva. Il senso di recepire la sanzione, con due mesi di ritardo e a tre settimane dall’appello, è piuttosto eccentrico”.

Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il Tottenham ieri sera ha annunciato di aver chiesto chiarimenti urgenti alla Fifa sulla decisione di estensione dell’inibizione.

“E quindi? Paratici ora attenderà la sentenza del Collegio di Garanzia, poi – qualora i 30 mesi venissero confermati – stabilirà una strategia. La possibilità Tar non è in programma, ma non si può escludere”.

ilnapolista © riproduzione riservata