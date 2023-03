Osimhen, un gol ogni 91 minuti in campionato (Gazzetta)

Gli manca una rete per uguagliare Weah come miglior bomber africano della Serie A. È l’africano più prolifico nei principali tornei continentali.

Ad Osimhen manca soltanto un gol per raggiungere Weah come miglior marcatore africano nella storia della Serie A. Weah è a quota 46 gol. La Gazzetta dello Sport si sofferma su questo record a portata di mano dell’attaccante del Napoli. Record che Osimhen potrebbe raggiungere già domenica contro il Milan.

“Un gol, soltanto uno. E Victor Osimhen darà una bella spallata a monsieur le président George Weah. Per ora c’è ancora lui seduto sul trono di migliore marcatore africano nella storia della Serie A con 46 gol”.

Data la media impressionante di Victor Osimhen in campionato, ovvero un gol ogni 91 minuti, i bookmaker neppure quotano il sorpasso a Weah, scrive la rosea.

“Il sorpasso a sua maestà George non è nemmeno quotato dai bookmaker visto il ritmo a cui sta viaggiando Osimhen in campionato: un gol ogni 91 minuti. Tra i giocatori che ne hanno segnati almeno 20 in una singola stagione di Serie A, solo in quattro hanno fatto meglio del centravanti nigeriano del Napoli nell’era dei tre punti a vittoria: Muriel (uno ogni 65’ nel 2020-21), Vieri (uno ogni 78’ nel 2002-03), Higuain (uno ogni 83’ nel 2015-16) e Immobile (uno ogni 88’ nel 2019-20)”.

Con i suoi 21 gol in campionato, Osimhen ha già eguagliato la singola stagione record di Eto’o, che ne realizzò altrettanti nella stagione 2010-11, quella dell’Inter post-Triplete.

“La furia agonistica di Victor sta risuonando forte in tutta Europa. Quell’approccio famelico alla partita, partendo a mille per azzannare subito l’avversario e poi finirlo a partita in corso: solo Harry Kane ha saputo segnare la prima rete del match in più partite rispetto al napoletano (otto contro sette) in questa stagione nei maggiori cinque tornei d’Europa”.

Osimhen è il più prolifico degli africani nei principali tornei continentali.

“Cinque gol in più del connazionale nigeriano del Genk, Paul Onuachu (16), e 6 sul senegalese dello Strasburgo, Habib Diallo. Il Faraone del Liverpool Momo Salah e il talento emergente dell’Ajax, Mohamed Kudus, sono fermi a 11, il volpone del Bayern Choupo-Moting è appena a 10. Fra i top cannonieri africani d’Europa, ben quattro giocano in Serie A: oltre a Osimhen, Mbala Nzola dello Spezia, Ademola Lookman dell’Atalanta e Boulaye Dia della Salernitana. Nessuno degli altri maggiori campionati ne conta così tanti in doppia cifra di reti”.

ilnapolista © riproduzione riservata