Osimhen: “Ho ancora tanto da crescere per diventare come Drogba”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente Supersport direttamente dal ritiro della Nigeria.

Parlando del suo grande idolo Drogba, l’attaccante azzurro ha risposto alla domanda se spera di diventare come lui

”Spero davvero di poterlo fare, sono consapevole che ho ancora tanto da dare alla mia squadra e strada da fare per completare il mio processo di crescita. Per pensare di diventare quello che Drogba è stato per la Costa d’Avorio vuol dire che dovrò vincere con la Nigeria, abbiamo una grande squadra e dobbiamo credere di potercela fare”.

𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Ahead of the Super Eagles’ clash against Guinea-Bissau, Napoli striker Victor Osimhen chats to @thomasmlambo about his performances for Napoli and Nigeria’s approach for the match 🇳🇬 pic.twitter.com/svjKaeKxh2

— SuperSport Football ⚽️ (@SSFootball) March 24, 2023