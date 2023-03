«Osimhen è più forte di Haaland»

Akatugba a Radio Punto Nuovo: «è il primo nigeriano a segnare nella fase finale di Champions»

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Oma Akatugba, giornalista-amico di Victor Osimhen e membro del suo entourage. Akatugba, che fa parte del suo entourage, ha parlato dell’ultima partita di Osimhen contro il Francoforte dove il nigeriano è stato autore di una doppietta che ha concesso agli azzurri il passaggio del turno. Di seguito le sue parole rilasciate in radio:

«Siamo felicissimi, ieri Victor ha giocato un’altra grandissima partita e ha mostrato tutto il proprio valore. Da quando è tornato dall’infortunio, è andato a segno in tutte le partite di Champions League del Napoli, si tratta del primo calciatore della storia azzurra ad avere un filotto così continuo anche in Europa. E di certo Victor è il primo nigeriano a segnare nella fase finale della Champions League. È in una condizione di forma smagliante e speriamo possa continuare così».

Nell’intervento c’è anche un momento per paragonare il bomber nigeriano con Haaland. Per il giornalista, Osimhen è migliore del bomber del City:

«Non è una follia, anche in Nigeria quasi tutti credono che Victor sia meglio di Haaland. E lo sta dimostrando partita dopo partita, è un calciatore che può arrivare ad un livello top nel mondo. Io in primis credo che Victor sia meglio di Haaland e stringo la mano a tutti i napoletani che ne sono convinti».

