Napoli, anche per Meret una maschera protettiva come Osimhen

La protezione necessaria dopo uno scontro in Torino-Napoli. Lo ha annunciato l’Ortopedia Ruggiero, la stessa che ha fornito la protezione all’attaccante nigeriano.

Anche il portiere del Napoli, Alex Meret, dovra indossare una maschera protettiva che è già stata realizzata dalla stessa ortopedia che ha creato la protezione a Osimhen.

Meret ha infatti avuto uno scontro di gioco nell’ultima partita di campionato contro il Torino. Un altro supereroe si aggiunge ad Osimhen. Ad annunciare la realizzazione della protezione è stata l’Ortopedia Ruggiero sul proprio profilo Instagram:

“Alex Meret ora ha una difesa extra per la sua sicurezza. Siamo orgogliosi di aver consegnato la nostra maschera protettiva in carbonio al portiere del Napoli e della Nazionale Italiana“. Questa la didascalia a commento dell’immagine che mostra la maschera protettiva.

Dopo la partita Maret aveva commentato così lo scontro di gioco:

«Col polso sto meglio, ho preso un colpo al naso ma penso niente di grave. E’ stato un tiro molto insidioso in mezzo a tanti difensori, per fortuna siamo riusciti a non subire gol, poi abbiamo controllato benissimo la partita, siamo rimasti concentrati. E’ stata una vittoria meritata e sicuramente voluta fortemente»

