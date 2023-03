Mourinho squalificato, l’Olimpico prepara la pañolada

Per sostenere l’allenatore, i tifosi sventoleranno dei fazzoletti bianchi, un tipico segno di protesta famoso soprattutto in Spagna.

I tifosi della Roma, così come Mourinho, non ci stanno e reagiscono alla conferma della squalifica per due giornate del loro allenatore dopo i fatti di Cremona. Quella inflitta allo Special One è una squalifica che ha compattato il monto giallorosso.

Dal canto suo, la società ha manifestato solidarietà al proprio allenatore annunciando il silenzio stampa, anche se poi, in coppa, sia Mourinho che i giocatori si presenteranno davanti ai microfoni.

Il tecnico si è già fatto sentire qualche giorno fa ripetendo un gesto familiare ai tifosi interisti, ma questa volta ci ha messo un po’ più di eleganza.

Nel frattempo i tifosi sui social si sono mobilitati annunciando un’iniziativa che dentro gli stadi è molto conosciuta, la famosa “pañolada”. I tifosi si sono organizzati e hanno esortato a portare all’interno dell’Olimpico dei fazzoletti bianchi da sventolare durante il match.

Scrive il Corriere dello Sport:

“È la contestazione in stile spagnolo, la cosiddetta pañolada (dalla parola panuelo: panno), che in realtà ha proprio origine romane. La forza attrattiva di Mourinho gli consente di sobillare il pubblico secondo gli obiettivi prefissati.“

E ancora:

“Stasera quando l’Olimpico sarà pieno per la ventisettesima volta nelle ultime 28 partite, è prevedibile che la Curva Sud, attraverso gruppi organizzati, faccia sentire la propria vicinanza a Mourinho. Con o senza fazzoletti bianchi.”

Sempre il quotidiano dà notizia che l’allenatore sarà assente ma guarderà la partita dal bus della squadra. L’allenatore verrà comunque annunciato nelle formazioni. Un gesto di sostegno possibile contro il Sassuolo ma non nel derby contro la Lazio che giocherà “in casa”.

