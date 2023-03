Mourinho: «La squalifica? C’è un processo in corso, voglio solo fare il mio lavoro in pace»

A Dazn: «Difficile da accettare la nostra partita di Cremona. Non sai mai che Roma trovi. Con Allegri parliamo spesso, mi piace molto la sua Juve»

Mourinho a Dazn dopo Roma-Juventus 1-0.

«Difficile da accettare nostra partita di Cremona, quando gioca da squadra non siamo la più brava del mondo dobbiamo dare tutto per il risultato. Non ho ancora digerito la performance e il risultato di Cremona.

«La Roma ha vinto perché i giocatori sono stati bravi, performance del 100%, la partita l’ha vinta l’atteggiamento dei calciatori. Quando la Juve compatta il suo blocco, c’è un muro. Noi non siamo squadra che può segnare tanti gol. Loro hanno più gamba, più intensità, velocità, è difficile per noi su loro ripartenze. Rui Patricio ha fatto qualche miracolo, quando giochi contro la Juve il tuo portiere deve fare molto bene».

«Con Allegri parliamo spesso via text, abbiamo ottimo rapporto da anni, scherziamo spesso, via sms, tramite qualche amico comune, adesso devo rispettare la sua tristezza, frustrazione, mi piace tanto la sua squadra anche con penalizzazione di 15 punti è una squadra che minaccia perché può vincere dieci partite di fila.

«Non sai mai che Roma troverai. Dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti. Quando stiamo bene, li nascondiamo e portiamo a casa il risultato. Altrimenti paghiamo. In partite singole siamo capaci di fare partite serie e portare a casa il risultato.

«Per noi Dybala è super importante. La Juve è piena di grandi giocatori».

«Europa League? Il livello della Conference dell’anno scorso era molto più alto della Conference di quest’anno. Però tu guardi l’Europa League quest’anno sembra la Champions, sarà dura. Però passo dopo passo. Siamo già in difficoltà loro (Real Sociedad) hanno giocato venerdì noi domenica sera. Vediamo che possiamo fare»

«Squalifica? C’è processo in corso, non dico niente prima. Io voglio solo fare il mio lavoro in pace»

