Moratti: «Il Napoli? Non si può ignorare il demerito delle altre»

A Radio Punto Nuovo: «Kvara mi ricorda Best. Il futuro di Inzaghi dipende dalla partita col Porto»

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter. Moratti ha parlato della sfida di questa sera tra Porto e Inter valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Di seguito le parole di Moratti sull’Inter:

«Porto-Inter può valere la stagione dell’Inter, alla società ormai è rimasta soltanto la Champions. Sarà una gara fondamentale per capire anche quali decisioni dovranno prendere per il futuro della società. Fiducia a Simone Inzaghi? Senza dubbio, stando ai numeri e dimenticando il campionato, può portare anche alcuni trofei alla squadra. Di certo, il suo futuro dipenderà molto dalla gara di questa sera».

C’è tempo anche per parlare della stagione del Napoli. Secondo l’ex presidente nerazzurro oltre alla bravura degli azzurri si deve aggiungere il demerito delle avversarie. Moratti considera il Napoli un orgoglio per tutta l’Italia:

«Il dominio del Napoli? Nasce dalla sua forza, ma anche il demerito delle altre non si può ignorare. Il Napoli è un orgoglio per tutto il Paese, anche per lo spettacolo che offre in Europa. Le altre invece zoppicano, ma questo dipende da tante cose».

Infine conclude sul tandem Osimhen-Kvaratskhelia:

«Hanno caratteristiche diverse, il georgiano mi ricorda molto Best e Osimhen invece è unico. E’ forte di suo, ha un coraggio impressionante. Kvara può ambire ad un Pallone d’Oro? E’ ancora presto, ma ha caratteristiche che lo possono mettere in condizione di vincerlo. Poi ci vuole tempo per arrivare a quel livello».

