Meret è diventato una certezza, ma il Napoli lascia aperte le piste Vicario e Caprile (CorSport)

Nulla lascia pensare ad una possibile separazione tra il friulano e il club ma se le strade dovessero dividersi si guarderà altrove.

Il Corriere dello Sport dedica una pagina ai rinnovi e agli addii dei giocatori del Napoli nella prossima stagione. Uno dei nomi su cui si sofferma il quotidiano sportivo è quello del numero uno del Napoli, Alex Meret. Tutto lascia intendere che il giovane friulano rinnoverà ancora per un anno, ma il Napoli non vuole farsi cogliere impreparato. Qualora Meret dovesse andare via, le alternative, sul taccuino di Giuntoli sarebbero Vicario e Caprile.

Il quotidiano sportivo scrive:

“Il futuro, però, è in evoluzione: da un punto di vista contrattuale, il suo rapporto scadrà a giugno 2024 ma il club ha un’opzione di rinnovo fino al 2025 che scatterà automaticamente se giocherà il 70% delle partite della prossima stagione. I termini, insomma, ampliano il raggio delle ipotesi: le parti potrebbero decidere di continuare insieme rivedendo gli accordi o lasciandoli inalterati, o magari potrebbero fare scelte differenti. Si vedrà. E nel frattempo due piste restano aperte: Vicario dell’Empoli e Caprile del Bari”.

Il CorSport continua:

“Al momento non c’è nulla che autorizzi a pensare a una separazione – nulla – ma se a fine stagione le strade dovessero dividersi allora si guarderà altrove. A Vicario innanzitutto, 26 anni in volo tra i pali dell’Empoli e della Nazionale. E ancora: piace molto Caprile, ventunenne dell’Under 21 e soprattutto del Bari. L’altro club di famiglia De Laurentiis”.

La posizione di Gollini, in prestito dall’Atalanta con diritti di riscatto da 8 milioni a favore del Napoli è ancora da valutare.

