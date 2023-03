Manuel Pellegrini: «Nel calcio conta vincere. Ma bisogna dare uno spettacolo ai tifosi»

L’allenatore del Betis a El Mundo: «Aver studiato ingegneria mi ha aiutato: l’ingegneria richiede ordine mentale per risolvere i problemi in modo logico»

L’allenatore del Real Betis, Manuel Pellegrini, si racconta in un’intervista a El Mundo. Il cileno, ex Villarreal, Madrid, Málaga o City, ha riportato il Betis alla grandezza. Ora riflette sul suo passato, sul calcio e sulla vita. Sono 35 anni che allena. Pellegrini racconta com’era da ragazzo.

«Ho lasciato la scuola giovanissimo, a 17 anni, e ho sempre detto che volevo fare il calciatore professionista. Ho unito gli studi di Ingegneria a quelli da calciatore, mi sono laureato in Ingegneria Civile a 23 anni e ho giocato dai 19 ai 33. Non ricordo la vita senza calcio, da bambino mi piaceva giocare e a 14 o 15 anni mi era chiaro che sarei diventato un giocatore. Ci ho dedicato molto tempo. Volevo studiare medicina all’Università del Cile, ma non sono riuscito ad entrare e sono finito a fare Ingegneria all’Università Cattolica».

Pellegrini parla dell’età: non ha importanza. «Non bisogna guardare la carta di identità di nessuno, né dei giocatori né degli allenatori né delle persone comuni. Ho sempre difeso il fatto che ci sono due età, quella cronologica, cioè quando sei nato, e quella biologica, quella che pretendi da te stesso e quella che desideri. È una lotta permanente contro la vecchiaia e la rallenterai se ti prenderai cura di te stesso, se vorrai continuare a imparare…». Cosa chiedi alla pensione? Pellegrini: «Niente. Una volta che finirò con il calcio lascerò l’attività. Ma penso che parallelamente al calcio ho sempre avuto esigenze personali di apprendimento e culturali, qualcosa che i miei genitori mi hanno instillato fin da giovanissimo. Quindi quando il calcio finirà, che non so quando sarà perché non ho una scadenza, sarà così. L’importante è la crescita quotidiana, cosa vuoi imparare e cosa vuoi mentalizzare». Nella vita non si smette mai di imparare, dice. «Si impara da tutto. Dagli allenamenti, dalle partite, dai giocatori, dagli errori, dai successi, dalle opinioni… L’apprendimento nella vita è permanente. Non bisogna mettere etichette». Come sta Pellegrini quando torna a casa dopo una sconfitta? «Le prime 24 ore sono complicate… Ma siccome mi conoscono già sia in campo che a casa, sanno attutire gli effetti. Quando passano 24 ore devi già saperlo digerire, fare analisi e autocritica. L’aver fatto Ingegneria mi aiuta a lavorare. L’ingegneria richiede ordine mentale per risolvere i problemi in modo logico e questo mi ha aiutato nella mia carriera. Ma anche i miei genitori hanno avuto una grande influenza in questo senso. Mio padre era molto esigente con se stesso, non andava né a scuola né all’università, studiava da solo, faceva il muratore civile e ha messo in piedi un’impresa solo con gli studi personali. E ricordo sempre mia madre che leggeva, parlava inglese, francese… Ha instillato lo stesso in noi. La lettura è molto importante per me, chi legge impara sempre. La mia richiesta personale di essere migliore nasce da questo, motivo per cui ho imparato molte lingue e leggo costantemente. Per esempio, leggere di altre persone mi ha aiutato molto nella mia carriera, perché non tutti sono come te. Forse all’inizio della mia carriera volevo trasmettere la mia personalità e che tutti vedessero qualcosa come me, ma siamo diversi. Devi conoscere le personalità, unirle e formare un gruppo umano competitivo». C’è molto dibattito sullo stile. Cosa significa giocare un buon calcio? «Penso che la cosa più importante sia vincere. Se non vinci, hai fatto qualcosa di sbagliato. Poi ci sono modi e modi per vincere. E per di più, i club devono avere dei dirigenti che sappiano come vogliono che giochi la loro squadra e gli allenatori devono scegliere un modo di giocare. Sono tutte opzioni valide e con tutte si sono vinti titoli, ma credo che dietro al calcio ci sia lo spettacolo. Ci sono 60.000 persone in uno stadio, milioni di persone che guardano in televisione… Devi dare uno spettacolo alla gente. Quel modo di vincere è molto importante per me, il calcio è l’attività più popolare al mondo e deve essere uno spettacolo. Come vincere è molto importante». A Pellegrini viene chiesto del suo passato al Real Madrid. «Ci sono stati una serie di errori che ho commesso, e poi, purtroppo, mancanza di comunicazione tra me e il presidente, o un “errore di comunicazione” fin dall’inizio a causa di diverse opinioni personali. Non ho alcun problema con Florentino Pérez, ma quando il presidente e l’allenatore hanno idee diverse, l’allenatore deve andarsene. E ho capito molto presto che non avrei continuato a Madrid. Forse avrebbe dovuto trovare un altro modo per avere un’altra comunicazione, ma è passato. Mi è piaciuto dirigere il Real Madrid, mi sarebbe piaciuto allenarlo ancora per un paio di anni e vincere dei titoli, che è un requisito che fa parte del loro Dna. Non è stato possibile, ma mi è arrivata Málaga e Málaga è stata qualcosa di indelebile nella mia vita». A Pellegrini viene chiesto un parere sul ‘caso Negreira’. «Quando c’è un problema così complicato, ci deve essere un’indagine profonda e chiara su ciò che è accaduto. Non credo che a causa del ‘caso Negreira’ si possa mettere in discussione l’onorabilità di tutti gli arbitri della Spagna, mi sembrerebbe ingiusto. Ma è importante avere un resoconto chiaro su quanto accaduto affinché non si metta in discussione l’onestà dell’attività, del calcio, di cui fanno parte gli arbitri. Il calcio va tutelato e curato». Come si mescola la politica in uno spogliatoio della Prima Divisione? Pellegrini: «Cerco di essere il più apolitico possibile. Il calcio cerca di unire. Quando gioca la nazionale, per esempio, non sai mai se il tifoso della porta accanto è comunista, di destra o repubblicano… Non importa, loro seguono la loro squadra. Il calcio unisce, e penso che nello spogliatoio quell’unione non venga spezzata dalla politica. La parte politica è stata poco importante nella mia squadra, non l’ho vista, né quella razziale, non vedo razzismo nello spogliatoio. Ci sono l’amicizia, le pretese, le liti… Per quanto egoisti siano i calciatori, sono un gruppo speciale, sanno che alla fine hanno bisogno della squadra per vincere».

