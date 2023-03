Mancini: «Nel secondo tempo ho rivisto una grande Nazionale e questo ci fa ben sperare»

Alla Rai: «Ci rimbocchiamo le maniche, è una strada che comincia in salita, ma forse questa volta cominciamo in salita e poi andremo in discesa»

Il ct della Nazionale ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai dopo la sconfitta contro l’Inghilterra al Maradona

Strada subito in salita

«Sapevamo che era difficile però abbiamo subito questi due gol su due calcio d’angolo. nel secondo abbiamo dominato e dovevamo fare almeno il pareggio, pensiamo he sarebbe stato giusto

Cosa ha fatto la differenza nel secondo tempo

«Abbiamo iniziato subito bene perché siamo nati a spessare meglio cosa che non abbiamo fatto nel primo tempo. Siamo stati squadra. Nel secondo tempo ho rivisto una grande Nazionale e questo ci fa ben sperare»

Qual è stato il problema nel primo?

«Loro sui calci piazzati sono pericolosi, noi abbiamo concesso il primo per disattenzione poi è arrivato il secondo e recuperare è stato difficile»

Tutto in salita

«Ci rimbocchiamo le maniche, è una strada che comincia in salita, ma forse questa volta cominciamo in salita e poi andremo in discesa»

Retegui

«Ha avuto difficoltà sopratutto nel primo tempo perché i difensori inglesi lo hanno limitato, poi si è mosso meglio. Essendo così giovane ed essendo appena arrivato a bisogno di tempo»

