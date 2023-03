Mancini: «Il Napoli merita questa classifica, in attacco è fortissimo»

A Supertele: «Credo che ormai andrà liscio fino alla fine. Ha un calcio internazionale. Ha trovato 2-3 giocatori che stanno facendo veramente bene».

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ospite della puntata di ieri di Supertele, su Dazn. Mancini ha parlato anche del Napoli: la squadra di Spalletti ha già in tasca la vittoria dello scudetto, ha detto.

«Napoli? Meritano tutto quello che stanno facendo fino ad oggi. In attacco sono fortissimi. Si merita questa classifica. Le partite europee hanno un peso e questo avvantaggia il Napoli che credo ormai vada liscio fino alla fine. Il Napoli gioca benissimo, è una squadra che ha un calcio internazionale. Ha trovato 2-3 giocatori che stanno facendo veramente bene e che sono stati messi in un gruppo che è lì da tanti anni, hanno trovato un equilibrio incredibile».

Mancini ha parlato anche dell’Italia e del problema della carenza di attaccanti.

«La speranza è che quelli che in questo momento giocano un po’ meno possano giocare di più e affermarsi. Raspadori per noi è importante ma al di là dell’infortunio non gioca molto, anche Scamacca non gioca spesso, ma se i ragazzi giocano riescono a migliorare. Anche se all’inizio possono fare degli errori, in breve tempo diventano giocatori importanti, perché hanno qualità. Retegui? Lo stavamo seguendo da tempo, è un ragazzo giovane che da due anni gioca titolare nel campionato argentino. Ha delle qualità che in questo momento purtroppo ci mancano. Pensavamo che non volesse venire e invece ha detto subito sì e lo abbiamo convocato».

ilnapolista © riproduzione riservata