Mancini deluso dai giocatori della Nazionale (Repubblica)

Il ct deluso dai giovani, sta perdendo la pazienza e inizia a prendere le distanze dai suoi calciatori. Opportunità Tottenham e Psg

Il Roberto Mancini visto nel post partita di Italia-Malta non è lo stesso Mancini del pre Europeo 2021, quello vinto con accanto Vialli. E per forza di cose non potrebbe essere lo stesso. Tuttavia Repubblica segnala un mutato sentimento del ct nei confronti della nazionale, scrive di “idillio finito”.

“L’idillio tra Roberto Mancini e la Nazionale, incrinato ma non spezzato dalla mancata qualificazione al Mondiale, stavolta è finito sul serio. Il ct aveva appena finito di analizzare una vittoria per lui simile a una sconfitta, censurando per la prima volta in modo esplicito il comportamento della squadra. L’ aveva sempre difesa anche troppo, assolvendola dall’accusa non immotivata di non avere tenuto nella dovuta considerazione la maglia azzurra, dopo la conquista del titolo europeo“.

Continua:

“Così, tra una svogliatezza e l’altra, le qualificazioni all’Europeo sono cominciate maluccio, con la sconfitta contro l’Inghilterra e più ancora con l’insulso 2-0 di Malta. E Mancini, che alle figuracce non è mai stato abituato né da calciatore né da allenatore, ha infine preso le distanze dai suoi giocatori“.

Mancini si aspettava di più dai giovani che invece hanno deluso. Ora il futuro di Mancini non è più chiaro e sicuro. Il rapporto con la nazionale dovrebbe durare fino al Mondiale 2026, ma il condizionale è d’obbligo. Il calcio è un ambiente in continua e repentina evoluzione e Conte ne sa qualcosa:

“Però il passaggio della carriera non è banale per un tecnico ambizioso, che il prossimo novembre avrà 59 anni e che certo non vuole vivere da comprimario una fase in cui potrebbe allenare un grande club. Ce ne sono di ricchi e ambiziosi, come il Psg e il Tottenham, che potrebbero puntare su di lui, se ne avvertissero la perdita di stimoli per un ruolo che in questo momento gli sta stretto“.

