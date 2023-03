L’inno dei tifosi dell’Union Saint-Gilloise è Vamos a la playa, Righeira si commuove (Video)

È l’Oj vita mia dei belgi, i tifosi lo utilizzano per celebrare le vittorie. Johnson Righeira è tifoso dei belgi ed era allo stadio

L’Union Saint-Gilloise è una delle sorprese della stagione a livello internazionale. La squadra belga con una bella cavalcata ha raggiunto i quarti di finale di Europa League, dove affronterà il Bayer Leverkusen. Una particolarità di questa squadra riguarda i tifosi che fanno ricorso sugli spalti ad uno speciale coro che è diventato praticamente l’inno non ufficiale del club, sulle note di una canzone molto popolare in Italia, ovvero ‘Vamos a la playa’ dei Righeira.

Non proprio un pezzo che si sente spesso negli stadi, ma che i sostenitori gialloblù non perdono occasione di intonare sugli spalti e non solo. Anche la squadra lo utilizza spesso per celebrare con entusiasmo le vittorie, scatenandosi sul celebre tormentone della primavera del 1983 diventato uno dei più celebri pezzi della musica leggera italiana.

Vamos a la playa è un brano del duo italiano Righeira, formato da Johnson Righeira, all’anagrafe Stefano Righi, e Michale Righeira ovvero Stefano Rota. Proprio Righi è l’autore del testo del pezzo che ancora oggi per ritmo e orecchiabilità spopola, rappresentando un must della stagione estiva. E ora è tornato ancora una volta d’attualità in Belgio, con la tifoseria dell’Union Saint-Gilloise che lo canta spesso anche durante in match di Europa League, e i giocatori che festeggiano sulle sue note i successi negli spogliatoi. Righi è un grandissimo tifoso dell’Union che segue con costanza allo stadio da anni.

