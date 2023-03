La Liga: «La Fifa assume decisioni unilaterali e mostra disprezzo per i campionati nazionali»

Nel comunicato: “Le leghe rappresentate nel World Leagues Forum non sono state consultate su nessuno dei cambiamenti presentati”

Dopo l’annuncio di nuove riforme da parte della Fifa e la conferma del calendario delle partite internazionali, la Liga ha alzato la voce e attraverso il proprio presidente, Javier Tebas. Secondo il campionato spagnolo la Fifa continua ad attuare decisioni prese unilateralmente.

E ancora:

“Il suddetto organismo calcistico internazionale trascura completamente il danno economico per leghe di tutto il mondo e si è concentrato soprattutto sul nuovo calendario annuale che incide seriamente sulle competizioni di campionato.”

A riportare la notizie è il Mundo Deportivo che “nel suo comunicato serale (la Liga, ndr), dopo gli “annunci” di martedì al Congresso Fifa svoltosi in Ruanda, come l’allargamento da 32 a 48 squadre partecipanti ai prossimi Mondiali del 2026, la Liga ha avvertito che ha già una causa pendente in Tribunale of Arbitration for Sport (Cas) contro la Fifa, presentato a dicembre e che si occupa di questioni simili, riferendosi al format del Mondiale per club a 32 squadre“.

Il comunicato della Liga continua il duro attacco verso la Fifa. L’organo di governo del calcio internazionale prende delle decisioni senza prima consultare i campionati nazionali. Questa è l’accusa principale:

“La Fifa continua con la sua cattiva pratica di prendere decisioni unilaterali sul calendario calcistico mondiale, mostrando un totale disprezzo per l’importanza dei campionati nazionali e della comunità calcistica in generale“.

E ancora:

“La Fifa trascura completamente il danno economico che queste decisioni comportano per i campionati di tutto il mondo. Leghe che non sono state consultate su nessuno dei cambiamenti presentati oggi, in particolare sulla nuova competizione annuale per club, di cui ignoravamo completamente l’esistenza, e che seriamente influisce sulle nostre competizioni. La Liga e le altre leghe rappresentate nel World Leagues Forum analizzeranno le decisioni della Fifa e decideranno i passi successivi più appropriati“.

