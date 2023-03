Al Consiglio Fifa si discuterà di un periodo di riposo obbligatorio per i giocatori

Lo scrive L’Equipe. Saranno discusse una serie di proposte. Anche il sindacato dei giocatori parteciperà alle discussioni con la Fifa

“Forse questo è l’inizio di un grande cambiamento” scrive L’Equipe in merito alla possibile nuova decisione del Consiglio Fifa che si terrà domani in Ruanda. Uno dei focus principali del prossimo Consiglio Fifa riguarderà il calendario delle squadre e i diritti dei calciatori. Da diversi anni, si sentono giocatori ed allenatori lamentarsi per i troppi impegni spesso anche ravvicinati.

Il Consiglio Fifa dovrebbe approvare, secondo quanto afferma il quotidiano francese, la creazione di un gruppo di lavoro sul calendario, che avrà il compito di riflettere su una serie di principi per garantire la protezione della salute dei giocatori. I principali argomenti di discussione sono:

Un periodo di riposo annuale obbligatorio

Un riposo minimo di 72 ore tra due partite

Un giorno di riposo obbligatorio ogni settiman;

Nuove misure per proteggere il benessere dei giocatori che dovranno essere rispettate da tutti i giocatori in tutto il mondo.

Si apprende che anche Fifpro, il sindacato dei giocatori professionisti, parteciperà alle discussioni con la Fifa.

Il nuovo gruppo di lavoro sarà incaricato di redigere un rapporto delle possibilità intorno a tutti i vincoli relativi al calendario (medico, organizzativo, finanziario…) avendo garanzie che le decisioni possano essere attuate in tutto il mondo. L’iniziativa ha ricevuto il sostegno di tutte le confederazioni durante il processo di consultazione.

