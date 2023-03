Kvara contro Ostigard: martedì Georgia-Norvegia (senza Haaland)

L’attaccante del Napoli sogna l’Europeo del 2024. Da ieri è a Tbilisi. Sabato affronterà la Mongolia in amichevole

Kvara punta ad Euro 2024 con la sua Georgia. L’attaccante georgiano del Napoli da ieri è a Tbilisi, dove ha raggiunto la Nazionale il ritiro. Sabato la Georgia affronterà la Mongolia in amichevole, poi, martedì, sarà la volta della Norvegia, nella gara valida per la qualificazione a Euro 2024. Kvara affronterà il compagno di squadra Ostigard, non troverà, invece, di fronte a lui, Haaland, che ieri ha lasciato il ritiro della sua Nazionale per un risentimento all’inguine accusato dopo la partita di coppa contro il Burnley. Haaland non sarà disponibile contro Spagna e Georgia e sarà sottoposto ad ulteriori controlli medici da parte dello staff del Manchester City.

Le altre Nazionali che sono nel Girone A insieme alla Georgia sono Cipro, Scozia e Spagna.

