Kolo Muani: «Quando rivedo i video del tiro a Martinez capisco che potevo fare diversamente»

A L’Equipe: «Addio dal Francoforte? in estate valuteremo ma voglio giocare per i migliori club»

Tre mesi dopo la finale di Coppa del Mondo, l’attaccante del Francoforte Kolo Muani torna in Nazionale in vista delle partite di qualificazione ad Euro 2024. L’Equipe ha intervistato Kolo Muani ripercorrendo la sua carriera e la finale di Coppa del Mondo persa contro l’Argentina:

Stai tornando nella squadra francese, tre mesi dopo questa finale di Coppa del Mondo, come ti senti?

«Non vedevo l’ora di questo momento, è sempre un piacere. Sono molto orgoglioso di indossare questa maglia, di rappresentare il mio paese. Non vedevo l’ora di tornare dopo la Coppa del Mondo».

Si parla di te come il nuovo numero 9 della Francia:

«Sono pronto per questo, ma sarà l’allenatore a decidere. La numero 9 arriverà se continuo ad andare avanti così e continuo a essere chiamato. Questo è un obiettivo che mi sono prefissato».

Anche l’uomo è diverso rispetto alla Coppa del Mondo?

«Diciamo di sì. Sono ancora me stesso ovvero una persona discreta, riservata, ma che è spesso allegra, a cui piace prendere in giro e ridere».

Sulla convocazione al Mondiale:

«L’allenatore mi chiamò e disse che aveva bisogno di me. Presi un taxi e partii per l’aeroporto. Ad essere onesti, mi aspettavo un po ‘ questa telefonata perché avevo avuto alcuni rumori prima. Avrei preferito essere chiamato prima».

Ti rendi conto che stavi per giocare in una finale di Coppa del Mondo?

«No, per me stavo per fare un partita. Nella mia testa, ero troppo concentrato».

Se avesse segnato in finale sarebbe cambiata la vita di Kolo Muani? lui dice di no:

«No. Avrebbe potuto cambiarmi la vita. Avrei preferito metterlo in rete. Quando lo guardo ancora, trovo che ho un bel paio di possibilità».

Perché contro l’Argentina, avresti fatto una scelta diversa con quel mezzo secondo?

«Sì, potevo metterla in diagonale per Kylian. Con il video, vedi tante opzioni».

Vi diciamo molto di questa azione, siamo i primi, non c’è un po ‘ di stanchezza?

«Non lo dimenticherò mai… Eravamo a un tiro di schioppo dal riportare la terza stella. Non ho intenzione di mentire, lo odio».

Abbiamo già annunciato che lascerai Francoforte quest’estate:

«Ne stiamo già parlando, ma sto cercando di concentrarmi sul mio club. Continuiamo le nostre partite e vedremo quest’estate. Ho sempre sognato di giocare in grandi club».

ilnapolista © riproduzione riservata